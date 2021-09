Intanto sabato e domenica cala il sipario sul calendario dell’Estate del Cimarosa

È stato presentato questa mattina «Il Cenacolo della Musica», il festival che si terrà a Taurano dal 3 al 5 settembre. Organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i Frati Minori di San Giovanni del Palco e l’Associazione de «I Virtuosi Napoletani», la manifestazione avrà come scenario il sagrato dell’antico convento francescano.

Tre giorni all’insegna della grande musica d’autore con le Fisarmoniche del Cimarosa (3 settembre), il duo Tartaglia-Mozzilo (chitarra e sax) il giorno 4 e la chiusa – domenica 5 settembre – con l’Orchestra d’archi del Conservatorio, direttore e violino solista il Maestro Marco Serino.

«Dopo i concerti di questa estate ad Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi, Cervinara e la partecipazione a “Ricreazione al Vigneto”, continuiamo a respirare il territorio con questa iniziativa che vedrà il Cimarosa protagonista a Taurano. Siamo ancora più orgogliosi di inaugurare questa prima edizione del Festival, e per questo ringraziamo l’Amministrazione comunale, che vedrà i nostri studenti esibirsi in una location, un edificio del ‘400 sorto sulle rovine di una villa romana, che ospita i Frati Minori», hanno dichiarato il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella della Sala.

«Un ringraziamento doveroso da parte nostra – hanno aggiunto – va ai nostri studenti, che si sono resi protagonisti in questa estate di rinascita, dopo le restrizioni del covid, ed hanno portato la musica del Cimarosa in giro per l’Irpinia».

Intanto cala il sipario su L’Estate del Cimarosa, che da luglio ha visto protagonisti gli studenti dell’Ateneo Musicale.

Quattro gli appuntamenti da non perdere. Si parte con l’esibizione in programma domani sera (2 settembre, ore 21) presso l’Istituto Agrario di Avellino. Sul palco di “Ricreazione al vigneto” saranno di scena Alfonso Bianco (flauto) e Vincenzo Caiafa (chitarra).

Doppio appuntamento, invece, per sabato 4 settembre. Ad Avellino sul palco del “De Sanctis” (ore 21) il concerto dei Fairy Guitar Quartet (Francesco Magaletti, Roberta Mercorio, Giacomo Monteleone e Francesco Smirne), che eseguiranno brani di Bizet, Piazzolla, Brouwer e Martin.

E sempre sabato 4 settembre gli studenti del Cimarosa saranno di scena anche a Cervinara per un “Concerto per tre fontane”. Si parte alle 19, con l’esibizione davanti la fontana di Piazza Trescine, mentre alle 19.30 la musica sarà protagonista alla fontana di Piazza Regina Elena (località Ferrari). Chiusura alle 20.00 con il concerto alla fontana di Piazza Ioffredo.

Diretti dai Maestri Severio Aurilio, Vincenzo Aurilio e Antonio Ferraro, ad interpretare brani di Debussy, Morricone, Joplin, Strauss, Miller e Kander saranno: Nicola Cirino, Alfonso Bianco, Davide De Feo, Azzurra Martini, Luisa Santangelo, Annarita Falco, Asia Loffredo, Raffaele Bozzoli, Andrea Simonelli, Paolino Angelillo, Marco Aurilia e Matteo Ferredino (clarinetto sib); Manuel Molinario (oboe); Marco Martone (clarinetto contralto in Mib); Michele Dorino e Samuele Ziccardi (corni); Maria Flamberti, Giovanni Agnes e Elio De Vivo (clarinetto basso); Eduardo Alvino (batteria).

Si chiude domenica 5 settembre (ore 21) con il concerto dell’Ensemble Jazz del Cimarosa. Sul palco di “Ricreazione al vigneto” un viaggio musicale – dagli anni ’20 agli anni ’60 – sulle note dei migliori musicisti jazz, interpretate da: Marina Elisabeth Caputo (voce), Raffaele Salapete (chitarra), Alessandro Pennino (piano), Manuel Capolupo (batteria) e Simone Vita (basso).