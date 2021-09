Mottola: "Significa respirare il territorio, portando le nostre eccellenze, gli studenti"

Stamattina, presso la biblioteca del Conservatorio “Cimarosa”, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival “Il Cenacolo della musica”, che si terrà a Taurano nelle giornate del 3-4 e 5 settembre.

«Dall’ 1 al 9 ottobre, ci sarà una serie di concerti ed eventi. Vorrei sottolineare il lavoro complesso delle istituzioni in un periodo storico come questo. Stamattina, ad esempio, abbiamo sperimentato per la prima volta, gli ingressi con il green pass con poche indicazioni da parte di una circolare ministeriale e con difficoltà di organizzazione del personale, ma nonostante ciò siamo riusciti ad adattarci senza demoralizzarci. Il Covid non può fermarci. L’autunno sarà pieno di concerti, tutti offerti dal nostro auditorium e la città potrà godere di una programmazione musicale di tutto rispetto. L’ 8, il 9 e il 10 ci saranno le finali rivolte agli studenti del conservatorio, notando con grande felicità, una partecipazione da parte dei ragazzi» -ha dichiarato Maria Gabriella Della Sala, direttore del Conservatorio di Avellino.

Grande entusiasmo anche da parte del Presidente, Achille Mottola, che ha così espresso la volontà di valorizzare, in collaborazione con il Cimarosa, i diversi paesi irpini: «Grazie ai diversi incontri organizzati in Irpinia, stiamo approcciando il territorio. Non a caso abbiamo fatto una convenzione specifica con la Sovraintendenza per valorizzare questi luoghi e abbiamo avuto contatti con l’amministrazione comunale di paesi come Montella. Il prossimo appuntamento dopo Taurano, sarà il 4 e il 5 a Cervinara. Questo per noi significa “respirare il territorio”, portando anche le nostre eccellenze, ovvero gli studenti».