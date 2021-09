Il Consiglio Comunale è convocato presso il Palazzo di Città in modalità mista per il giorno 6 settembre 2021 alle ore 14.00

Pubblichiamo il comunicato del Comune di Avellino:

“Comunico alle SS.VV. che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), per il giorno 6 settembre 2021 alle ore 14.00 – in prima convocazione con interrogazioni – e per il giorno 8 settembre 2021 alle ore 14.00 in seconda convocazione per trattare gli argomenti di seguito indicati.

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming accedendo al servizio sul sito del Comune di Avellino. Gli atti relativi agli argomenti di cui all’o.d.g. sono trasmessi in allegato alla presente e depositati nella stanza – Atti di Consiglio – al piano primo (stanza n. 15/BIS) della Stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo.

Gli argomenti di seguito elencati sono iscritti all’Ordine del Giorno.

Patrimonio Rel. Ass.Stefano Luongo

1) Prop. del. C.C. n. 267 del 20/07/2021.- Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobili di proprieta’ comunali 2021/2023.

Polizia locale Rel. Sindaco

2) Prop. del C.C. n.108 del 22//02/2021: Sentenza del GDP di Avellino n.695/2015- RG n.861/2015.- Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell’avv.Carmine Tucci, relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

3) Prop. del C.C. n. 120 del 24/02/2021: Sentenza del GDP di Avellino n. 116/2018- RG n.6570/2017. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell’avv. Marco Mariano, relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

4) Prop. del C.C. n.121 del 24/02/2021: Sentenza del GDP di Avellino n.2512/2017 RG n.6272/2017. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell’avv. Gianfranco Orsini , relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

5) Prop. del C.C. n.132 del 26//02/2021: Sentenza del GDP di Avellino n.155/2018- RG n.6523/2017.-Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell’avv.Antonio De Palma , relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale SETTORE GESTIONE PATRIMONIALE DELL’ ENTE Rel.Ass Antonio Genovese

6) Prop. del C.C. n. 38 del 02/02/2021. – Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Giovanni Antoniello.

7) Prop.del C.C N.74del 09/02/2021- Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore sig.ra Diamante Santoro

8) Prop. del C.C. n. 71 del 09/02/2021. – Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore sig.ra Sonia Capaldo.

9) Prop. del C.C. n. 73 del 09/02/2021. – Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore sig.ra Rossella Pomidoro

10). Prop. del C.C. n.75 del 09/02/2021. – Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore sig.ra Grazia Genovese Rel.Ass.Giuseppe Giacobbe

11) Prop. del C.C. n.254 del 18/06/2021: Esecuzione dei lavori di somma urgenza interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici,degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da covid-19- Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Patrimonio Rel.Ass Antonio Genovese

12) Prop. del C.C. n. 24 del 28/01/2021. – Riconoscimento debito fuori bilancio della sentenza del Tribunale Avellino n. 1598/2017 in favore dell’Avv. Mara Rescigno nel giudizio Santoro Diamante/Comune di Avellino.

13) Prop. del C.C. n. 65 del 05/02/2021. – Riconoscimento debito fuori bilancio della sentenza del Tribunale Avellino n. 1495/2017 per risarcimento danni al sig. Giordano Armando rappresentato dell’Avv. Alba Passaro. Definizione transattiva.

14) Prop. del C.C. n. 88 del 15/02/2021. – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della sentenza del G.D.P. di Avellino n. 1997/2016 emessa nel giudizio Comune / Di Cicilia Maria.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, nella prima convocazione, gli argomenti verranno trattati, in seconda convocazione, 8 settembre 2021 alle ore 14.00

Comunico, altresì, che i relativi fascicoli sono visionabili presso la stanza n°15/BIS sita al 1° piano della stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo.”