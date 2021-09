La raccolta viene effettuata nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19

Il Forum dei Giovani di Aiello del Sabato rende noto che:

Aderiamo, in collaborazione con L’amministrazione comunale di Aiello del Sabato, alla campagna promossa dalla Regione Campania a sostegno dei tanti afghani arrivati in Campania.

I cittadini che volessero donare beni nuovi possono recapitarli presso la sede del Forum, al piano terra della Casa comunale, in modo da poterli inviare all’Associazione di Protezione Civile “Il Quadrifoglio” di Ponticelli, sita nel Parco De Filippo (adiacente alla Napoli Servizi e poco distante dall’Ospedale).

La raccolta viene effettuata nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19, a partire da venerdì 3 settembre.

Si segnala la necessità di ricevere abiti per bambini, abiti per adulti e, in particolare, foulard grandi, gonne lunghe, leggins o pantaloni leggeri larghi, sandali, tuniche.

Non saranno raccolti generi alimentari o abiti usati.