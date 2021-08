Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite nota Facebook, comunica che:

Rammaricati e molto stupiti comunichiamo che il Parco della Memoria è stato oggetto di atti di vandalismo.

Un Parco che, nonostante l’emergenza pandemica in corso e le tante difficoltà logistiche conseguenti, ci siamo impegnati a realizzare per rinnovare la memoria del sisma che ferì la nostra comunità, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario.

È come se la memoria fosse stata calpestata e vilipesa.

Chiediamo scusa, in quanto rappresentanti dell’Istituzione comunale, alle famiglie che furono colpite dal lutto.

Sant’Angelo dei Lombardi si è sempre contraddistinta per la propria umanità e il senso di riscatto, il senso di civismo e il protagonismo cittadino non smarriamoci proprio ora, in questa difficile situazione che sta mettendo tutti alla prova.

Infine, informiamo, che in maniera determinata e risoluta è stata esposta denuncia contro ignoti.