Asfalto colorato, panchine intelligenti e molto altro ancora nel nuovo parco moderno

Chiusano è “inclusione”, così annuncia il sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis, in un post facebook, l’inizio dei lavori per il parco giochi di Acqualemma.

Un parco moderno e innovativo, con funzionali nuove panchine, realizzate appositamente per soggetti disabili, offrendo così maggior aggregazione e inclusività.

«Chiusano è inclusione: a breve inizieranno i lavori del nuovo parco giochi in località Acqualemma.

Un parco moderno, funzionale in cui saranno rimossi gradini e scaloni, pericolosi per i bambini e le persone in difficoltà motoria.

Il Parco sarà realizzato con asfalto stampato colorato con nuove giostre e interamente rifunzionalizzato.

Accanto alla installazione di una nuova panchina intelligente abbiamo pensato di installare le cosiddette panchine inclusive, cioè realizzate con uno spazio vuoto nel mezzo in modo da poter essere utilizzate sia da soggetti disabili sia da normodotati, così da consentire una inclusività e un’aggregazione maggiore.

Ognuno ha il diritto di vivere il nuovo parco senza barriere!»