Il Gruppo civico guidato da Angelo Montuori candida a consigliere anche Ermelinda Borrelli

Monteforte Irpino – “I ruderi, storia indelebile di ogni civiltà, testimonianza delle opere dell’uomo nei millenni, sono stati scelti come il simbolo della nostra lista in questo percorso di confronto con i nostri competitori”.

Così in una nota il Gruppo Rinnovamento Civico per Monteforte che annuncia l’ingresso in lista di Ermelinda Borrelli, di professione impiegata.

“Ogni singola pietra, i “Ruderi”, porta con sé un percorso di vita, emozioni, capacità e impegno, in un’unica parola rappresentano la “storia” e per questo sono ancora là; per questo loro bagaglio di valori che hanno lo scopo di tramandare nel tempo“, prosegue la nota.

“Non sono moderne “tavelle” da intonacare con un prodotto scadente e da riverniciare ogni 5 anni “dall’imbianchino di turno” . I “ruderi” oggi sono di nuovo al centro della storia attuale della nostra comunità, pronti a dare ancora dimostrazione della loro forza e capacità”, conclude la nota.