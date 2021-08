Fontanarosa ospita una famiglia afghana

Il sindaco, Giuseppe Pescatore, ha manifestato la solidarietà e l’esigenza di aiutare chi è vittima di questo triste momento storico culturale, in un post facebook:

«Lunedì 30 agosto Fontanarosa ospiterà una famiglia di 7 profughi afgani. Ringrazio la cooperativa Percorsi che nella rete di collaborazione tra Prefetto e Caritas di Avellino si è resa disponibile ad ospitare questa famiglia, che è una delle tante che in questo momento storico culturale sono dovute fuggire dall’Afghanistan.

Si tratta di un’emergenza umanitaria che non può lasciarci indifferenti ed a cui abbiamo risposto, siamo uno dei primi comuni irpini e questo ci rende onore. La cultura dell’accoglienza viene da lontano, nelle nostre radici è presente, nei momenti più difficili della storia è presente l’accoglienza dell’altro in momenti di difficoltà. Nella speranza che ci possa essere un percorso di accoglienza ed integrazione sul nostro territorio per i profughi di Kabul, ringrazio per ora tutti coloro che a vari livelli hanno reso possibile tutto ciò».