Festival delle Ville Vesuviane, parte l’edizione 2021

La rassegna si terrà dal 4 al 25 settembre

Teatro, danza, musica e poesia. È il gran ritorno del Festival delle Ville Vesuviane, in programma dal 4 al 25 settembre nelle splendide sedi di Villa Campolieto, a Ercolano, e Villa Delle Ginestre a Torre del Greco. Alla direzione della trentaduesima edizione un gradito ritorno: Luca De Fusco, il suo fondatore, che per celebrare quest’evento ha scelto di portare in scena il “Progetto Settecento”, formula che ha caratterizzato le prime edizioni.

Evento programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec SpA con fondi POC (Programma Operativo Complementare) 14-20, promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gianluca Del Mastro.

Sarà possibile partecipare agli eventi in programma solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 almeno sei mesi prima della partecipazione all’evento.

Di seguito il programma dell’edizione di quest’anno che è dedicata alla memoria di Paolo Isotta, critico musicale, musicologo e scrittore scomparso di recente.

“Progetto Settecento”

Villa Campolieto

Sabato 4 e domenica 5 settembre, ore 21.00

ENRICO IV di Luigi Pirandello.

Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra. Regia di Luca De Fusco

Villa le Ginestre

Lunedi 6 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Martedì 7 settembre, ore 20.30

Cerimonia di consegna dei Premi Le Maschere del teatro.

Presenta Tullio Solenghi. In diretta differita su Raiuno

Villa Campolieto

Giovedì 9 settembre, ore 21

Il lupo e la luna di e con Pietrangelo Buttafuoco.

Regia di Giuseppe Di Pasquale

Villa Campolieto

Sabato 11 e domenica 12 settembre ore 21.00

Carmen Suite

Musiche George Bizet

Coreografie Jvan Bottaro

Regia Alessandra Panzavolta

Costumi Carla Ricotti

Villa Le Ginestre

Lunedì 13 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 21.00

La Locandiera di Carlo Goldoni, con Lara Sansone,

Giacinto Palmarini, Francesco Biscione . Regia di Luca De Fusco

Villa Le Ginestre,

Lunedi 20 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Martedì 21 settembre ore 21.00

“Lavia dice Leopardi” con Gabriele Lavia

Villa Campolieto

Mercoledì 22 settembre, ore 21.00

“Le Favole di Oscar Wilde” con Gabriele Lavia

Villa Le Ginestre

Giovedì 23 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto,

Venerdì 24 e Sabato 25 settembre, ore 21.00

Soirée russe, gala di balletto a cura di Daniele Cipriani

Nel pieno rispetto delle norme di prevenzione al contagio a livello nazionale e regionale, gli eventi si svolgeranno in apposite aree progettate per la capienza utile a garantire il corretto distanziamento sociale.

