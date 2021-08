In occasione delle serate della moda a Salerno, Emoba lancia “Audacia”, la nuova collezione che intreccia innovazione e tradizione lavorando la pelle

Tra le eccellenze sartoriali italiane che parteciperanno all’Evening Dresses Show a Salerno, dal 1 al 3 settembre, non può mancare Emoba di Solofra, il marchio ideato nel 2018 da Guarino Annamaria e da Maria Sipontina Valente e che prende il nome proprio dalle peculiarità che contraddistinguono le loro creazioni:

Estrosa, alla Moda, Originale, Briosa e Audace.

Si tratta di un evento di grande spessore per il Made in Italy, organizzato da IFTA (Indipendent Fashion Talents Association) con la collaborazione di Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e attraverso il quale abiti e accessori da sera dell’alta sartoria del Sud Italia avranno l’imperdibile occasione di affacciarsi al panorama internazionale e di farsi conoscere da diversi buyer provenienti da tutto il mondo.

La Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno darà spazio per tre giorni consecutivi a ben 61 collezioni ideate da piccole e medie imprese del Sud Italia accogliendo 150 operatori, tra compratori e distributori italiani, e circa 40 buyer stranieri che potranno ammirare l’unicità e lo stile inconfondibile che da sempre caratterizzano la moda meridionale.

Ebbene, proprio in occasione della serata della moda, Emoba lancerà la nuova collezione “Audacia” che, intrecciando innovazione e tradizione, presenta un nuovo modo di lavorare le arti antiche del crochet e del tricot, utilizzando un materiale nobile come la pelle.

Anzi, ciò che da sempre contraddistingue il brand sta proprio nella lavorazione con ferro e uncinetto del cachecuir, un filo prezioso ottenuto dalla complessa lavorazione di pelli upcycled.

Ma la vera novità che Emoba porterà in scena, per la prima volta, all’Evening Dress Show, è l’abito musulmano realizzato interamente a mano e arricchito da accessori lavorati con filo di pelle; un capo assolutamente unico e innovativo che potrebbe aprire la strada ad una nuova moda araba contemporanea.

Difatti, come da calendario, nella serata del 2 settembre, ogni azienda presenterà tre capi di cui uno dedicato al tipico vestiario delle donne di fede islamica che sta progressivamente conquistando un ruolo fondamentale nell’ambito dell’industria globale della moda.