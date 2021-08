Il seminario si terrà il 13 settembre dalle ore 10:00 alle 12:00

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

La Camera di Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Benevento, aderiscono al progetto Eccellenze in Digitale di Google e Unioncamere con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali utili per minimizzare gli effetti economici e sociali dell’attuale crisi sul proprio territorio.

Durante l’ottavo webinar gratuito “Vendere online – Avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e-commerce da zero”, previsto per il giorno 13 settembre 2021 dalle 10.00 alle 12.00, saranno approfonditi strumenti e strategie per avviare, consolidare e rinnovare una piattaforma e-commerce anche in relazione alla propria realtà aziendale.

Programma:

Ore 10.00 Introduzione e saluti.

Antonello Murru – Responsabile Area Promozione CCIAA Avellino -

Ore 10.15 Come avviare o ottimizzare una strategia di e-commerce partendo dalla scelta della piattaforma.

Maurizio Esposito – PID CCIAA Benevento -

Ore 10.45 Capire cosa serve per vendere online.

Ernesto Donatiello – PID CCIAA Avellino -

Ore 11.15 Regole base e funzionamento dei principali strumenti per costruire un e-commerce.

Carmine Abate – PID CCIAA Avellino -

Ore 11.45 Conclusioni e domande.

L’iscrizione al webinar è GRATUITA e aperta fino ad esaurimento posti (100) a tutte le imprese e al personale aziendale, previa prenotazione individuale da effettuare ENTRO E NON OLTRE IL 12/09/2021 alle ore 12.00 tramite il tasto iscriviti (a destra).

La piattaforma utilizzata per il webinar è Zoom.

NOTA: dal primo marzo è possibile accedere al sito web camerale anche attraverso l’utilizzo dei sistemi SPID e Carta d’Identità Elettronica.

Per info e assistenza all’iscrizione all’evento contattare il PID – Punto Impresa Digitale - CCIAA Avellino alla email pid@av.camcom.it e ai seguenti contatti telefonici: tel. 0825/694 209 – 0825/694 212 – 0825/694 260.