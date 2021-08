Dei 15 posti per ostetrica/o 4 sono riservati a volontari F.A. e 7 a soggetti con requisiti di stabilizzazione

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, tramite pubblicazione sul BURC della Regione Campania n°84 del 30/08/2021 , rende noto che:

In esecuzione della Deliberazione n.540 del 29/06/2021 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 15 posti a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica/o – ctg D – Comparto Sanità, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di cui n. 7 posti in favore dei titolari di contratto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e n. 4 posti in favore ai volontari delle Forze Armate.

RISERVE DI POSTI: Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 1): a) 30% dei posti, corrispondente a n. 4 posti, in favore dei volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. n. 678, comma 9, e n. 1014, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, nei limiti della percentuale ivi prevista; b) 50% dei posti, corrispondente a n. 7 posti, in favore ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; In carenza o inidoneità dei riservatari, il posto sarà conferito ai candidati non riservatari. Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, compilando la relativa parte di interesse nella domanda online e allegando idonea certificazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” dovrà essere, pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi al sito https://policlinicounina.selezionieconcorsi.it entro il termine perentorio delle ore 23.59 – ora italiana – del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Non saranno considerate, e verranno pertanto escluse, le domande che perverranno con modalità differenti da quella sopra indicata. Si precisa che la procedura, dotata di un sistema di rilevazione dell’ora esatta, inibirà l’accesso e/o l’effettuazione di qualsiasi operazione dalle ore 23.59 del giorno di scadenza. Si raccomanda, pertanto, di concludere l’operazione di iscrizione, compilazione ed inoltro della domanda con i relativi allegati entro tale termine.

