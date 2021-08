La sede scelta è il civico 67 di Corso Umberto

Avellino – Il 3 settembre 2021, alle ore 20:00, inaugura ‘Il Lupo Pub Bistrot’.

Un progetto nato dall’accordo tra 14 giovani start-up e il Comune di Avellino e finanziato con i fondi PiCS.

La sede scelta è il civico 67 di Corso Umberto I dove ancora persiste l’insegna della storica Ferramenta Tortoriello. A pochi passi dalla Dogana, proprio accanto alla storica fontana di Bellerofonte, si potranno bere birre artigianali di qualità e gustare deliziosi panini gourmet realizzati con prodotti del territorio.

Ma il Lupo non sarà un posto limitato esclusivamente al cibo. Si potrà leggere, studiare e lavorare in smart working in un ambiente confortevole, ma anche divertirsi con i giochi da tavolo.

Ci saranno momenti dedicati all’intrattenimento e alla cultura con serate di musica live, presentazione di libri e proiezioni di film: tutto questo con l’idea di vivere un luogo aperto al confronto e alla socialità.

Un’attività innovativa, nel cuore del centro storico, creata da Stefano Scarpato, un giovane irpino con l’obiettivo di far rinascere il nostro territorio.