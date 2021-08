La società di trasporti ha affittato cinque depositi in Campania

L’Air Mobilità attraverso il gestore dei trasporti, l’ingegnere Carmine Alvino, fa presente che: “La società, a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dalla Regione Campania con riferimento ai contratti del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, di competenza regionale, della provincia di Caserta, sta provvedendo ad una riorganizzazione dei servizi sul territorio. Al momento Air ha affittato 5 depositi (Caserta, Capua, Teverola, Comiziano e Piedimonte Matese), che proprio in queste ore stanno accogliendo i bus che saranno utilizzati sulle linee prima gestite da CLP. Per garantire i servizi nella provincia di Caserta – che partiranno dal 1° settembre 2021 – entro domani, 31 agosto, saranno trasferiti tutti e 140 i pullman previsti dal piano organizzativo. Si tratta di 90 bus individuati con avviso pubblico e presi con la formula del “noleggio a freddo”, ovvero senza conducente, a fronte di una gara per complessivi 140. Per sopperire alla quota non individuata sul mercato è stato necessario trasferire da Avellino (che conta una flotta di 318 mezzi) a Caserta 19 bus, che in questa fase iniziale e per un periodo di tempo limitato saranno utilizzati per la copertura dei servizi ex CLP. Mentre la restante parte è stata inviata dai depositi di Napoli (Eav). A questo va aggiunto che siamo in attesa dalla Regione Campania di ulteriori autobus, che arriveranno a breve“.