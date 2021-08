Tra parola e immagine, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Rotondi in collaborazione con la cooperativa Altre Voci e la Samuele Editore

Il primo appuntamento di domenica, presso la Villa Comunale di Campizze, inizierà alle ore 11.30 con una tavola rotonda sulla Poesia Contemporanea moderata da Alessandro Canzian, in cui interverranno Milo De Angelis, Gian Mario Villata, Valerio Magrelli e Luigia Sorrentino. Immediatamente dopo, ore 12.30, aperitivo con gli artisti. Alle 18 il concerto del gruppo triestino Aquilegia Duo, di musica antica per voce e strumenti a pizzico. A seguire, alle ore 18.30, ‘Dialoghi e Letture’ con Milo de Angelis e Luigia Sorrentino. Alle ore 20 letture poetiche di Federico Rossignoli, Mattia Tarantino, Giovanni Ibello ed Elia Coscia. Chiude la serata, alle ore 21, la proiezione di ‘Painting’, opera di Alterazioni Video esposta alla 52ima Biennale di Venezia. A seguire dibattito con Andrea Masu (Alterazioni Video) e il critico d’arte Stefano Taccone.

Milo De Angelis, nato a Milano nel 1951, ha pubblicato Somiglianze (Guanda, 1976); Millimetri (Einaudi, 1983 e Il Saggiatore, 2013); Terra del viso (Mondadori, 1985); Distante un padre (Mondadori, 1989); Biografia sommaria (Mondadori, 1999); Tema dell’addio (Mondadori, 2005); Quell’andarsene nel buio dei cortili (Mondadori, 2010); Incontri e agguati (Mondadori, 2015); Linea intera, linea spezzata (Mondadori, 2020). Ha scritto il racconto La corsa dei mantelli (Guanda, 1979 e Marcos y Marcos, 2011) e un volume di saggi (Poesia e destino, Cappelli, 1982 e Crocetti, 2019). Nel 2017 ha pubblicato presso Mimesis un libro di interviste (La parola data, con DVD di Viviana Nicodemo) e presso Mondadori una raccolta dei suoi versi (Tutte le poesie 1969-2015). Ha tradotto dal francese e dalle lingue classiche.

Valerio Magrelli, nato a Roma nel 1957 e professore ordinario di letteratura francese all’Università Roma Tre, ha pubblicato sei libri di poesie (raccolti nel volume Le cavie, Einaudi, 2018), il pamphlet in versi Il commissario Magrelli (Einaudi, 2018), e un ciclo di quattro testi in prosa (concluso con

​Geologia di un padre, Einaudi, 2013). È autore dei saggi-racconto Che cos’è la poesia? (cd, Sossella, 2005, Giunti, 2013), Il violino di Frankenstein. Scritti per e sulla musica (dvd, Le Lettere, 2010),

​Magica e velenosa. Roma nel racconto degli scrittori stranieri (Laterza, 2010), Lo sciamano di famiglia.

​Omeopatia, pornografia, regia, in 77 disegni di Fellini (Laterza, 2015) e Sorpuso. Istruzioni per l’uso (Einaudi, 2019). I suoi libri sono tradotti in una ventina di lingue. Ha diretto la collana di poesia “La Fenice” Guanda e la serie trilingue “Scrittori tradotti da scrittori” Einaudi (Premio Nazionale per la Traduzione 1996). Nel 2002 l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha attribuito il Premio Feltrinelli per la poesia italiana.

Gian Mario Villalta è nato a Visinale di Pasiano (PN) nel 1959. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è laureato in Lettere Moderne all’università di Bologna. Risalgono agli anni Ottanta le sue prime pubblicazioni in rivista su Il verri di Luciano Anceschi, Studi di Estetica e Alfabeta. Negli anni successivi ha scritto anche su ClanDestino, Tratti, Nuovi Argomenti, Testo a Fronte, Baldus, Diverse Lingue. Dal 2002 è Direttore Artistico di pordenonelegge.it, festival della lettura e del libro cresciuto di anno in anno fino a diventare uno degli eventi culturali più importanti d’Italia. Dal 2013 è presidente di giuria del Premio Castello di Villalta Poesia, prestigioso premio che si propone di diventare luogo di incontro e di discussione attorno alla poesia edita italiana. Nel 2017 gli è stato assegnato il Premio Giosuè Carducci di poesia (Comune di Pietrasanta). Sue poesie sono tradotte in antologie e riviste in francese, inglese, sloveno, serbo, olandese. Nel 2020 è tra i candidati al Premio Strega con il romanzo L’apprendista.

Luigia Sorrentino è nata a Napoli e lavora alla Rai. Ha fondato e dirige dal 2007 il primo blog della Rai dedicato alla Poesia sul sito di Rai news24 (poesia.blog.rainews.it). Fra le pubblicazioni di poesia: C’è un padre (Manni, 2003), La cattedrale (il Ragazzo innocuo, 2008), L’asse del cuore («Almanacco dello specchio» Mondadori, 2008), La nascita, solo la nascita (Manni, 2009, prefazione di Maurizio Cucchi), Olimpia (interlinea, 2013-2019, prefazione di Milo de Angelis, postfazione Mario Benedetti), Inizio e Fine (i quaderni di Stampa2009, 2016, a cura di Maurizio Cucchi). Le sue poesie sono state tradotte in numerose lingue. Per il teatro ha scritto e pubblicato il dramma Olimpia, tragedia del passaggio (2020), una produzione del Napoli Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio, messo in scena nel Palazzo Reale di Napoli il 16 luglio 2020.