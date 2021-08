Così una nota del Coordinamento provinciale di Avellino

Avellino – “Si è tenuta presso la sede provinciale della Lega di Avellino una riunione allargata del centrodestra sulle prossime amministrative in Irpinia”.

“Si è convenuti sulla necessità di una strategia unitaria per raggiungere gli obiettivi in tutti i comuni chiamati al voto. L’unità del Centrodestra, per la Lega, resta il valore imprescindibile dal quale ricostruire un’azione politica seria e affidabile dopo i disastri della sinistra, che governa da anni nei nostri territori. Nelle prossime settimane i rappresentanti delle forze politiche si ritroveranno nuovamente al tavolo per valutare e chiudere il cerchio“, prosegue la nota.

“Conveniamo sulle ottime opportunità per sostenere l’azione politica dei candidati nei vari territori, lavoriamo affinché prevalgano gli interessi della coalizione e non solo dei singoli partiti. Siamo fiduciosi e pronti a sostenere i nostri candidati e tutti quelli che il tavolo individuerà“, conclude la nota.