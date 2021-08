La rassegna si terrà dal 29 agosto al 5 settembre

Al via la BeneBiennaleDesign II edizione, che omaggerà l’artista iraniana Shamsia Hassani. Domani l’inaugurazione alle ore 19,00.

La BeneBiennaleDesign si svolgerà in Torrecuso 82030 (BN), via Fontanavecchia presso l’azienda agricola Fontanavecchia. Numerosi i designer e gli artisti partecipanti da varie regioni d’Italia e del mondo in particolare espongono: Erasmo Amato, Massimo Apicella, Adriano Andrighetto, Leonildo Bocchino, Daria Bollo, Giuliana Borgonovo, Alessandro Borrelli, Gaetano Branca, Rita Cafaro, Michelina Camputaro, Luana Canton, Manola Caribotti, Vittoria Cigala, Maria Comparone, Carmine Elefante, Jari Franceschetto, Vittorio Fumasi, Roberta Gaion, Florinda Giannone, Mariano Goglia, Erminia Guarino, Emilio Iele, Virgilio Izzo, Katarzyna Królikowska-Pataraia, Carmine Carlo Maffei, Emanuela Matassa, Davide Mirabella, Marco Orecchioni, Cosimino Panza, Dino Vincenzo Patroni, Nicola Pica, Nicola Porta, Alessandro Rillo, Enrique Ringa, Danilo Rizzi, Linda Schipani, Ketty Siani, Stefania Siani, Luz Dary Suarez, Maria Grazia Tomei.

L’organizzazione del premio è composta da: Presidente e curatore: Maurizio Caso Panza, Direttore artistico BeneBiennale: Chiara Massini, Direttore critico BeneBiennale: Ignazio Catauro, Presidente di Giuria: Maurizio Iazeolla, Giuria: Libero Rillo, Libero Sica,Nico Girolamo, Emilio Bilotta.

Il programma si articola con la mostra delle opere in concorso, degustazione di vini, visita alla cantina, corsi e convegni e sarà come segue: Sabato 28 agosto ore 19.00

Inaugurazione. Si procederà all’inaugurazione della manifestazione alla presenza delle autorità, degli artisti e dei numerosi appassionati d’arte e di design. Verranno assegnati i premi il “Calidonio d’Oro 2021” al Presidente dell’Ente Parco del Taburno, dott. Costantino Caturano e all’enologo Prof. Giuseppe Festa, come ringraziamento per l’eccezionale impegno che riversano nel loro ruolo. Si procederà quindi ad un buffet con degustazione di vini dell’azienda Fontanavecchia e prodotti tipici del territorio ed alla visita delle opere in concorso. Il progetto “La Traviata a Colori” del maestro Leonildo Bocchino, precederà le opere in esposizione.

Dal giorno 29 agosto al giorno 4 settembre la mostra sarà visitabile dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

È opportuno sempre confermare la visita al numero telefonico 0824 876275, all’indirizzo email info@fontanavecchia.info, sul sito www.fontanavecchia.info.

Domenica 29 agosto dalle ore 19.00: Degustazione del vino Nudo Eroico – spumante extra dry di Falanghina, a seguire un Corso su Artizzare le imprese.

Lunedì 30 agosto dalle ore 19.00: Degustazione del vino Sannio Coda di Volpe DOP 2020.

Martedì 31 agosto dalle ore 19,00: Degustazione del vino Sannio Greco DOP 2019.

Mercoledì 1 settembre dalle ore 19,00: Degustazione del vino Taburno Falanghina del Sannio DOP 2020, a seguire un Convegno sulle dinamiche del design.

Giovedì 2 settembre dalle ore 19,00: Degustazione vino Aglianico del Taburno Rosato DOCG 2020.

Venerdì 3 settembre dalle ore 19,00: Degustazione del vino Sannio Piedirosso DOP 2020.

Sabato 4 settembre dalle ore 19,00: Degustazione del vino Libero – Falanghina del Sannio DOP Vendemmia Tardiva 2014 a seguire performance di Body painting a cura di Michelina Camputaro.

Domenica 5 settembre dalle ore 20.00: Performance di Rita Pacilio tratta dal suo romanzo: “Cosa Rimane”. Conclusione della manifestazione con rilascio degli attestati ai partecipanti e consegna dei premi ai vincitori. Saluto degli organizzatori e delle autorità. Foto di gruppo con gli artisti partecipanti.

La manifestazione omaggerà con una bambola realizzata appositamente da una designer la grave situazione dell’artista iraniana Shamsia Hassani. Oltre 90 le opere in esposizione che affrontano il tema del giocattolo attraverso Abbigliamento, Artigianato, Arte, Arredamento, Architettura.