“(R)Esistiamo – Contagiati dalla Cultura”, ultimi appuntamenti

*FREESTYLE* – 28/08 in scena Luigi Bartilotti Maura Bellini Massimo Magaldi Maria Siciliano *CATH IMPRO* – 29/08 in scena Massimo Magaldi Diego Purpo Silvia Ranucci Maria Siciliano arbitra Martina Di Leva

«Due serate da non perdere. – assicura Nicola Mariconda direttore artistico della rassegna – Abbiamo cominciato il 26 giugno con un riadattamento de Il Misantropo di Molière e da allora non ci siamo più fermati. Una rassegna nata ad aprile che ha visto un cartellone di 9 spettacoli di teatro e musica ed altri 4 spettacoli dedicati ai bambini. Non è stato facile quest’anno reggere tutta la “concorrenza” di eventi che sono nati via via in giro ma la determinazione e la voglia di essere protagonisti contro chi non sempre ha una vera e propria programmazione a lungo termine. Finiamo questa rassegna ma già siamo a lavoro per l’inverno, con la speranza che il teatro torni ad essere un punto di incontro e di comunità come lo è stato in questi mesi estivi».