La rassegna, organizzata dall'associazione “Filippo Mazzei-The Bridge”, prevede tre incontri

Sarà organizzata in Irpinia la rassegna “La Nascita dell’Iride Verde – Cosa unisce un territorio per dare origine al terroir“. Una serie di incontri internazionali, ospitati dall’Associazione “Filippo Mazzei-The Bridge” suddivisi in 3 appuntamenti. Sarà un modo per confrontarsi sul futuro dell’Irpinia e sul suo patrimonio paesaggistico ed enogastronomico.

Un modo per riscoprire la nostra terra attraverso percorsi letterari ed emozionali, interverranno artisti e scrittori quali: Paul Balke, Emilio De Roma, Crescenzo Fabrizio, Valerio Ricciardelli e Bianca Tino.

La manifestazione si avvale di patrocini prestigiosi come quello della Regione Campania e dei Comuni di Montefusco, Summonte e Taurasi. La rassegna prende forma concreta con la collaborazione insostituibile, operativa e sostanziosa di ConfGuide-Avellino, si arricchisce inoltre del patrocinio del TCI- Paesi d’Irpinia e della condotta Slow Food Aps Avellino.

L’obiettivo è quello di dare, tutti insieme, un contributo valido alla nostra terra in termini di prospettiva futura, di visione e di sensibilizzazione verso il rispetto e il rilancio di una terra, l’Irpinia, che può dare ancora tanto a chi sa percepire i suoi sussulti.

Gli incontri si terranno dal 3 al 5 settembre, rispettivamente a Taurasi, Summonte e Montefusco.

Durante l’iniziativa verrà allestita una mostra fotografica e un ‘wine and cheese buffet’.

Per sapere come partecipare, info all’indirizzo email lirideverde3@gmail.com o sulla pagina facebook ”L’Iride Verde”.