disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019); cioè coloro i quali, di età compresa tra i 16 anni e i 29 anni (non ancora compiuti), risultano al momento dell’iscrizione, disoccupati, non iscritti a scuola né all’università e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.