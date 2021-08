È possibile candidarsi fino al 20 settembre

Pubblichiamo la nota dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Grazie al programma “INCO Academy – Work in Tech“, iniziativa realizzata da INCO, portata in Italia da Academy Rapido e supportata da Google.org, 150 giovani italiani potranno frequentare senza costi un percorso specialistico per ottenere la certificazione “Support IT Professional” di Google, che permette di avviare una carriera lavorativa in ruoli di Supporto Tecnico e Sicurezza.

> A CHI SI RIVOLGE?

A giovani tra i 19 e i 29 anni appartenenti alle seguenti categorie:

NEETs

categorie che hanno tipicamente meno facilità di ingresso nel mondo della tecnologia (Donne, Migranti)

categorie che hanno subito disagi professionali a causa del Covid.

Altri requisiti sono conoscenza perfetta dell’Italiano, disponibilità di un tablet o pc e 4-6 ore al giorno di tempo. Una buona conoscenza dell’inglese è altamente consigliata (il corso è in inglese con sottotitoli in Italiano).

> QUANDO INIZIA E QUANTO DURA?

Il percorso si svolgerà da remoto e durerà tre mesi.

· i primi 50 studenti inizieranno il 6 Settembre (candidature chiuse).

· i rimanenti 100 studenti inizieranno il 4 di Ottobre (candidature entro il 20 Settembre.)

> CHE COSA INCLUDE L’ESPERIENZA?

· Accesso gratuito al corso “Support IT Professional” disegnato da Google

· Presenza di altri studenti, con cui i partecipanti condivideranno il percorso e con i quali effettueranno progetti di gruppo.

· Tutor Specializzati per perfezionare la formazione tecnica con progetti pratici da eseguire, singoli e di gruppo.

· Business Coach per migliorare le capacità di pianificazione, esecuzione, comunicazione e team-working.

· Supporto attivo per trovare lavoro

Un’esperienza quindi altamente professionalizzante che consentirà di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Cosa aspetti a candidarti? Per maggiori info clicca qui: https://www.workintech.inco-group.co/.