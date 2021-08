Mercoledì 1 settembre dalle ore 23.00, presso le strade del comune di Fontanarosa, si attuerà un processo di disinfestazione e sanificazione delle strade, per contrastare il virus.

Pertanto, i cittadini sono invitati a chiudere porte e finestre e di non lasciare in strada animali domestici, fino al termine delle operazioni.

A dichiararlo è proprio il sindaco, Giuseppe Pescatore, in un post facebook:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

Si invita la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre, a non stendere all’esterno biancheria e indumenti, a non porre all’esterno prodotti alimentari e a non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade.

Dott. Giuseppe Pescatore»