Il Comune di Fontanarosa, tramite nota, comunica che:

Il sindaco, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, rende noto che mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 23:00 e fino al termine delle operazioni, si procederà alla disinfezione e sanificazione straordinarie per le strade del paese, mediante l’utilizzo di ipoclorito di sodio.

Si invita la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre, a non stendere all’esterno biancheria e indumenti, a non porre all’esterno prodotti alimentari e a non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade.

Dalla residenza municipale

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Pescatore