Gli eventi del weekend dal 27 al 29 agosto

Avellino – L’offerta culturale del Comune di Avellino rende protagonisti gli artisti locali con esibizioni dal 20 agosto al 25 settembre. Danza, teatro, cinema, arte, scultura, fotografia e musica sono solo alcune delle tematiche sulle quali Avellino SummerFest2021 basa il suo ampio cartellone.

Le performance sono trasversali anche nelle aree in cui gli artisti si esibiranno: Mercatone, Piazzale Eliseo, Piazzale Teatro Gesualdo e Duomo sono al centro dell’interesse artistico e culturale di questa estate irpina.

Come fruire di questa ampia offerta? Semplicissimo. È attiva la possibilità di prenotazione online agli eventi collegandosi su www.vemgroup.it. Per ogni prenotazione sono consentiti al massimo 4 ingressi. Seguendo tutte le norme di sicurezza anti-covid, ogni spettatore dovrà presentarsi con il Green Pass e un documento d’identità affinché all’ingresso il personale qualificato fornito da VEM Group Event Management possa espletare tutte le procedure del caso. Gli eventi saranno gestiti in totale sicurezza: posti a sedere distanziati, aree sanificate prima e dopo ogni evento, personale selezionato e dispositivi di sanificazione personale fruibili in loco.

Per prenotazioni: https://tinyurl.com/AvellinoSummerFest. A causa delle disposizioni anti Covid-19 e nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini, per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione. L’accesso agli spettacoli è consentito solo con prenotazione di ingresso effettuata online al link https://tinyurl.com/AvellinoSummerFest o al n. 08251930524 dalle ore 9.30 – 13.00 e 15.30 – 18.30. Ogni partecipante dovrà essere munito di Green Pass e rispettare le regole sul distanziamento sociale.

Di seguito gli eventi in programma nel weekend dal 27 al 29 agosto: 27 Agosto: Sociale – H 16.30 – Niko Showman – Roseto; Danza – H 20.00 – Suite Danzante – Piazzale Eliseo; Musica – H 20.30 – Scafuri e Amato | A. Freda – Mercatone; Fotografia – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe.

28 Agosto: Teatro – H 20.00 – Dante per Tutti Inferno Canto XXXIIIIl Conte Ugolino – Chiesa del Carmine; Musica – H 20.30 – Francesco Renna e Band | An Rì – Mercatone; Teatro – H 21.00 – Il Colloquio – Piazzale Eliseo; Fotografia – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe.

29 Agosto: Musica – H 20.30 – Quartetto Toledo | Luca Frisetti Dj – Mercatone; Fotografia – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe.

Per consultare il programma completo dell’Avellino Summer Fest 2021 e restare sempre aggiornato visita i canali social media ufficiali: https://www.facebook.com/AvellinoSummerFest; https://www.instagram.com/avellino_summer_fest.