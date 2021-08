Così il Segretario Generale della sezione Avellino - Benevento

“Un passo importante quello confermato ieri mattina nella sede di AIR Mobilità di Avellino, dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca insieme al Consigliere regionale Luca Cascone, riconoscendo ad Air solerzia ed efficacia come la protagonista nella gestione dei servizi di trasporto su gomma”.

E’ quanto afferma il Segretario Generale Filt Cgil Avellino – Benevento Luca Napolitano.

“Dopo le 76 assunzioni di luglio, come anticipato dal piano industriale presentato ai sindacati, l’Amministratore unico Anthony Acconcia ha mantenuto gli impegni, rafforzando il proprio capitale umano. La soddisfazione è tanta per questo lavoro che ci ha visti impegnati nel difendere e tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori e che attualmente si è tradotto nell’assunzione di 252 dipendenti: 246 autisti e 6 amministrativi”, continua Napolitano.

“È una notizia fondamentale per le province di Avellino e Benevento ma anche per l’AIR che con le scelte assunte dalla Regione Campania si appresta a diventare protagonista nel trasporto pubblico locale diventando una delle realtà più importanti d’Italia, visti i processi di fusione in atto“, prosegue Napolitano.

“Questo è un risultato di cui, come organizzazione sindacale, andiamo davvero orgogliosi sul piano del potenziamento del trasporto locale e della tutela dei lavoratori tema fondamentale per la nostra organizzazione“, conclude Napolitano.