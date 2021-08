Per l'ex candidato sono sopraggiunti impegni lavorativi

“Non ci sono le condizioni per una mia candidatura a sindaco, in quanto sopraggiunti impegni lavorativi in quel di Milano mi impediscono di seguire la prossima competizione elettorale. Con rammarico e con non poca amarezza, sono costretto a declinare l’invito di tanti amici a guidare una lista ispirata al rinnovamento e al buon governo di Manocalzati”.

Così Saverio De Benedictis clamorosamente annuncia di rinunciare alla candidatura a sindaco di Manocalzati.