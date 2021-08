De Luca ad Avellino per dare il benvenuto ai nuovi assunti Air: “In Campania una rivoluzione”

Visita del Governatore allo stabilimento della società Air per incontrare il personale e accogliere i nuovi 252 assunti

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato stamattina, presso la sede della Autoservizi Irpini, l’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia.

Nel corso della visita allo stabilimento della società che gestisce il sistema di trasporto su gomma nelle province di Avellino e Benevento, e che dall’1 settembre gestirà anche i servizi di TPL nella provincia di Caserta, il Governatore ha incontrato il personale di Air e ha dato il benvenuto ai nuovi 252 assunti (246 autisti e 6 amministrativi).

«Un ringraziamento per il lavoro di questi anni e un grande in bocca al lupo per i nuovi 250 assunti ai quali abbiamo cambiato la vita. Auguri di cuore per questo nuovo impegno lavorativo e per le nuove opportunità di vita che ne derivano. Ringraziamo le organizzazioni sindacali che ci hanno aiutato in questo percorso non facile» – queste le parole di augurio e benvenuto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Efficienza, primato, avanguardia e qualità rappresentano i punti chiave dell’operato di rimodernizzazione che la Regione sta portando avanti: «Abbiamo dimostrato che la Regione Campania è in grado di affrontare la sfida dell’efficienza nei confronti di chiunque a partire dalla Lombardia che è un punto di eccellenza dell’Italia, ma c’è un Sud in grado di misurarsi da pari a pari» - sostiene orgogliosamente De Luca.

L’operazione Air risponde all’obiettivo di realizzare una grande azienda regionale di trasporti che porta con sé miglioramento dei servizi, nuovi investimenti e soprattutto nuove offerte di lavoro dando respiro a centinaia di giovani che finalmente potranno dire di avere un lavoro stabile: «L’Air era una bella azienda sana ma con qualche criticità da risolvere. Lo abbiamo fatto e a breve avremo una sede di proprietà dell’Air e questo ci consentirà di risparmiare 500.000 euro di fitto all’anno. Questo in Campania è una rivoluzione. Ci stiamo anche preparando a nuovi investimenti per quanto riguarda l’acquisto di centinaia di pullman nuovi. Abbiamo mezzi troppo vecchi con addirittura 22 anni di anzianità. Investiremo nelle infrastrutture stradali soprattutto nelle aree interne con grandi programmi per la realizzazione di strade e superstrade. Gli investimenti riguarderanno tutto il territorio, non solo una città».

Il Governatore, chiarendo che la vaccinazione rappresenta presupposto assolutamente indispensabile per poter lavorare in azienda, ha colto l’occasione per lanciare un appello: «Dobbiamo prepararci a fare nei prossimi due mesi un milione e due/tre di somministrazioni. Possiamo farcela tranquillamente, a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini cioè a condizione che chi non si è vaccinato si vada a vaccinare e che si dia priorità alla popolazione studentesca per l’apertura dell’anno scolastico, altrimenti i problemi si ripropongono. Con l’impegno di tutti, a fine ottobre noi ci riprendiamo la vita perché immunizziamo tutti i cittadini della Campania. Questo è lo sforzo che vi chiedo.Parlate con i vostri figli e dite loro di indossare la mascherina anche fuori quando parlano ad un metro di distanza l’uno dall’altro pur se vaccinati».