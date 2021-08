Audax Cervinara, ingaggiato Ciro Guadagni

Lo "scugnizzo" è cresciuto nelle giovanili del Napoli

Colpaccio dell’Audax Cervinara.

Lo “scugnizzo” Ciro Guadagni, classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Napoli vestirà la maglia della società Cervinarese.

Il giovane napoletano, dopo tutta la trafila nella prestigiosa compagine partenopea, arriva in Eccellenza con il Casoria, la Viola del Sud, detta così per gli stessi colori sociali della Fiorentina. A metà campionato passa al Virtus Volla sempre nel girone A dell’Eccellenza Campania. Il salto di categoria arriva grazie al glorioso Portici 1906. L’esordio in Serie D con gli Azzurri porticesi mette in luce le qualità della mezz’ala e lo scorso dicembre passa al Sorrento, mantenendo categoria con i rossoneri. Ciro Guadagni ha acquisito maturità ed esperienza in ambito internazionale con il Napoli di De Laurentiis. Infatti, il trequartista ha calcato i prestigiosi campi della Youth League, la versione giovanile della UEFA Champions League, una competizione riservata alle formazioni Under-19 delle squadre qualificate alla fase a gironi della competizione maggiore: «L’esperienza in Youth League – dichiara Guadagni – la ricorderò per sempre perché non è una cosa di tutti i giorni e mi ha fatto crescere tanto confrontarmi con i migliori giovani a livello internazionale è stata una cosa unica che mi porterò sempre con me».

Infine, il giovane atleta dal ritiro di Paolisi ha le idee chiare: «Sono felicissimo di essere entrato a far parte di questa famiglia e farò di tutto per portare in alto il nome del Cervinara».