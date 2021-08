L'amministrazione attraverso il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) si è attivata nel proporre accoglienza

“Il Comune di Santa Paolina, attraverso il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di cui è titolare, si è attivato per offrire ospitalità alle famiglie di rifugiati afgani in arrivo in Italia. Già con le famiglie che finora abbiamo ospitato, il nostro paese ha dato un bell’esempio di integrazione e accoglienza, mostrandosi solidale nei confronti di coloro che sono costretti ad abbandonare le proprie terre per fuggire dalla violenza e dalla guerra.

Ciò che sta succedendo in Afghanistan, maltrattamenti inauditi, soprusi e sopraffazioni di ogni genere, che colpiscono soprattutto donne e bambini, non può lasciarci indifferenti e, nel nostro piccolo, apriamo le porte della solidarietà della nostra comunità a chi non ha altro scampo che andar via da un Paese oramai al tracollo.”