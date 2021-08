Iniziano oggi i lavori di manutenzion per un importo pari a € 34.462,00

L’Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità del comune di Solofra, Alba Maffei, comunica che iniziano oggi i lavori di manutenzione straordinaria ai giardini e alle aree gioco adiacenti alla chiesa di San Domenico, per un importo pari a € 34.462,00.

Il progetto oltre alla manutenzione dell’intera area prevederà l’implementazione di una nuova giostrina per diversamente abili, usufruibile anche in carrozzina ed in autonomia.