La cifra stanziata per l'anno 2021 è di 35 milioni di euro

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale comunica che:

In data 4 agosto 2021, la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome e Sistema delle Autonomie locali ha sancito l’Intesa n. rep. 104/CU sulla ripartizione dell’incremento di euro 35.000.000,00 per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Per la prevenzione del disagio giovanile, l’Intesa prevede l’attribuzione del 49% delle risorse del Fondo allo Stato, per interventi di rilevanza nazionale, del 26% alle Regioni e alle Province Autonome, per interventi nei loro territori, del 22% ad ANCI, per interventi nei comuni e nelle città metropolitane, e del 3% ad UPI, per interventi nelle Province”.