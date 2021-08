Agenzia Nazionale Giovani, bando per stabilizzazioni

È prevista l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 unità

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato, nell’apposita sezione Trasparenza, il bando:

BANDO DI CONCORSO – PER TITOLI ED ESAMI – PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI DI N. 4 UNITÀ COMPLESSIVE, RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART.20, COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017, AGGIORNATO DALL’ART.4 BIS, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE N. 34/20 COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/20, SECONDA AREA, POSIZIONE ECONOMICA F2 (CCNL FUNZIONI CENTRALI).

Tutta la documentazione è reperibile nell’apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente.