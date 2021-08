Ad Ariano Irpino “La Prevenzione non va in vacanza”

Il 25 agosto sarà possibile effettuare gratuitamente visite oculistiche, presso il distretto Sanitario di Ariano Irpino

La Iapb Italia Onlus e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Avellino danno il via al progetto “La Prevenzione non va in vacanza”.

Precisamente, le visite oculistiche saranno gratuite e verranno effettuate il 25 agosto, presso il distretto Sanitario di Ariano Irpino.

Difatti, a specificarlo è proprio la pagina facebook “Uici Avellino” in un apposito post:

«Nell’ambito del progetto “La Prevenzione non va in vacanza” della IAPB Italia ONLUS, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Avellino, si comunica che per il giorno 25 Agosto 2021 si terranno visite oculistiche gratuite presso il distretto Sanitario di Ariano Irpino. Per prenotare contattare il numero 0825/877686. Si ricorda che i posti sono limitati».