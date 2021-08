La decisione è giunta come segno di solidarietà e partecipazione per la scomparsa di Erio Matteo

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite nota Facebook comunica che:

Siamo una Comunità nelle occasioni liete così come in quelle tristi.

Pertanto, in segno di solidarietà e partecipazione – per la tragica e improvvisa morte del caro Erio Matteo – il Sindaco e l’amministrazione comunale annullano tutte le manifestazioni previste per le giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto 2021.