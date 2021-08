Le associazioni metteranno a disposizione test per permettere a tutti la partecipazione alle manifestazioni ad Avellino

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Avionica:

“Nelle prossime settimane Ricreazione al Vigneto e Avionica metteranno a disposizione tamponi gratuiti per permettere a tutte e tutti di partecipare agli eventi culturali organizzati presso la Scuola Enologica, il Casino del Principe e in generale nella città di Avellino. Sarà possibile effettuare i tamponi, con rilascio di greenpass in caso di negatività, dalle 20:30 alle 22 presso la Scuola Enologica il 22-26-28 Agosto e presso il Casino del Principe il 21-23-27 Agosto.

“Crediamo sia giusto garantire accessibilità agli eventi culturali e fare in modo che questi vengano svolti in sicurezza per tutte e tutti.” – dichiara Alessandro Graziano, presidente di Irpinia Mood e organizzatore di Ricreazione al Vigneto – “Tantissime realtà stanno affrontando questo periodo con difficoltà, non è facile la gestione degli eventi laddove gli organizzatori si stanno ritrovando a svolgere il ruolo di controllori che non gli appartiene.”

“La cultura e la socialità sono state molto penalizzate in questi anni.” – aggiunge Luca Cioffi, presidente di Avionica – “Molto spesso negli stessi spazi con le stesse distanze c’è bisogno di adottare misure diverse e più restrittive in caso in cui ci sia un evento culturale. Dall’inizio di questa pandemia ci siamo sempre posti il problema dell’accessibilità alle iniziative e della sicurezza. In base alle norme e alle curve di contagio ci siamo sempre adattati per garantire il più possibile un diritto all’accesso alla cultura e alla socialità anche quando era più difficile.”

Alessandro Graziano

Presidente Irpinia Mood

342 80 25 750

Luca Cioffi

Presidente Avionica

327 94 65 897″