Usufruiranno del servizio gli alunni delle scuole statali dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2021/2022

Il Comune di Montella, vista la necessità di riorganizzare il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio da Covid-19, informa i cittadini interessati che l’iscrizione seguirà le seguenti modalità.

Prima fase: Prenotazione per fruire del servizio. I genitori/tutori potranno presentare domanda di iscrizione direttamente al protocollo del comune o inviandola all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.montella@asmepee.it dal 24 agosto al 10 settembre 2021, compilando il modulo scaricabile sul sito istituzionale https://comune.montella.av.it/ corredato degli eventuali allegati richiesti. Alla data fissata come termine ultimo non verranno più accettate iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, fatta salva la disponibilità di posti a sedere.

Seconda fase: L’ufficio competente del Settore Amministrativo, valutando le singole richieste di prenotazione e a seguito di quanto verrà eventualmente stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dall’Amministrazione Comunale e a quanto previsto nel Capitolato Speciale del Servizio, comunicherà alle famiglie l’esito della domanda.

Potranno beneficiare del servizio gli alunni residenti nel territorio del Comune di Montella.

Verranno considerate le seguenti priorità:

I residenti nelle frazioni o fuori dal centro urbano;

Gli alunni che risiedono nell’ambito del centro urbano, in possesso della certificazione di cui al comma 3 art. 3 della legge 104/92 (allegare certificazione);

Gli alunni residenti nelle zone del territorio urbano più distanti dal plesso scolastico frequentato, con entrambi i genitori occupati e che non usufruiscono di particolari agevolazioni legate alla prevenzione del contagio da Covid-19 durante il periodo di frequenza scolastica (smartworking, lavoro agile, permessi per i figli, ecc).

Le linee, i percorsi e gli orari potranno essere oggetto di modifiche a seguito di quanto stabilito dagli Istituti Scolastici che devono obbligatoriamente conformarsi alle disposizioni anticontagio da Covid-19. Si confermano le tariffe dello scorso anno per la fruizione del servizio indicate nella delibera di giunta comunale n. 49 del 08/04/2021. È prevista l’esenzione del pagamento del servizio trasporto scolastico dell’anno scolastico 2021/2022 per le famiglie con un reddito ISEE inferiore o pari a €2.000,00 e per le famiglie con figli disabili ai sensi della L. 104/92. Infine, si comunica, che non verranno effettuati rimborsi in caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (es. Covid-19, sospensione delle lezioni, eventi climatici, ecc.), non imputabili ad un disservizio da parte del Comune di Montella.



Le linee e gli orari verranno formalizzati con l’inizio dell’anno scolastico.

Per il modulo di richiesta clicca qui