Presso il Castello D'Aquino

Grottaminarda – Domenica 22 agosto presso “Il Castello D’Aquino – Caffè Letterario”, sito in via Castello 1, Grottaminarda (AV) si terrà la terza tappa del Campionato Regionale di Poesia Performativa targato Caspar Campania Slam Poetry.

L’appuntamento è dedicato alla memoria del giovane poeta e operatore culturale Domenico Carrara, recentemente scomparso, con l’intento di continuare la sua opera di divulgazione culturale.

A partire dalle 20.00, avrà inizio il Poetry Slam a lui dedicato, una vera e propria sfida a colpi di versi tra autori, con pubblico votante in base alle doti performative e di scrittura dei gareggianti. La tappa sarà valevole per il campionato nazionale LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Conduce l’appuntamento nel ruolo di MC Stella Iasiello.

Per prenotare posti come spettatori contattare “Il Castello D’Aquino – Caffè Letterario” al numero 3209648749. L’evento verrà svolto nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per cui sarà necessario esibire il Green Pass con relativo documento di identificazione. Lo spazio esterno, dove verrà svolto l’evento, è privo di barriere architettoniche. L’evento è inserito in una intera giornata artistica in memoria di Domenico Carrara, dal nome “Prima che il bosco canti”.

Link evento Facebook Poetry Slam: https://fb.me/e/3FEv3KjVm; link evento Facebook Prima che il bosco canti: https://fb.me/e/2skJJz71u.