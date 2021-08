Fino al 25 agosto si terrà la VII Edizione della rassegna, quest'anno dedicata a Il domani Migliore

“Associazione di Cultura Cinematografica Daena APS in collaborazione con Regione Campania e Campania Film Commission con il patrocinio del Comune di Venticano, della Provincia di Avellino e dell’Ente Turismo Provincia di Avellino presentano:

Corto e a capo - Premio Mario Puzo - Festival del Cinema nelle Aree Interne

VII Edizione

Il domani migliore

18-25 agosto 2021

Direzione artistica:

Umberto Rinaldi

“Il domani migliore non è qualcosa che arriverà, il domani migliore è adesso, qualcosa che c’è, che si avverte, che bisogna seguire, scoprire e poi averne cura”. Così presenta il direttore artistico Umberto Rinaldi il tema della VII Edizione di Corto e a Capo – Premio Mario Puzo: ”Il domani migliore” si svolgerà fino al 25 agosto 2021 nelle province di Benevento e Avellino. Un Festival del Cinema delle Aree Interne che fa rete e ha l’obiettivo di rendere le periferie centrali grazie al cinema. CEAC – Premio Mario Puzo dalla sua prima edizione ha sempre cercato storie e produzioni capaci di raccontare in modo originale temi legati al sociale. “L’idea è quella che il cinema può contribuire al benessere psicologico e sociale delle persone - afferma Umberto Rinaldi – per questo il premio Immaginale è per noi uno dei momenti più importanti del festival. Negli anni è stato affiancato da altre sezioni: scolastica, lungometraggi, documentari e il premio relativo a cura di Slow Food è perfettamente in linea con l’associazione fondata da Carlo Petrini.

Nucleo di CEAC – Premio Mario Puzo è il concorso che ogni anno ci entusiasma con centinaia di opere che arrivano da tutto il mondo. Sono 62 quelle selezionate e in concorso, divise in otto sezioni che verranno proposte durante le giornate del Festival in diversi blocchi: mattutini, pomeridiani e serali. Il Festival è tantissimi eventi che puntellano la giornata dal mattino, ecco i principali: Sabato 21 agosto come di consueto, ci sarà una serata dedicata alla musica. Alla Cavea di Venticano si esibirà il fisarmonicista di fama internazionale Carmine Ioanna che sarà accompagnato dalle letture dell’attrice Amanda Sandrelli su testi de Il Tango del Marinaio di Giovanni Clementi. Domenica 22 agosto la proiezione a Mirabella del film “Cosa sarà” di Francesco Bruni, presente in sala, vincitore di due Nastri d’Argento e in nomination ai David di Donatello. Il film è una domanda aperta sul domani alla quale ognuno potrà dare la sua risposta. Sarà proprio Francesco Bruni a ricevere il Premio Mario Puzo in una serata che vedrà la partecipazione dell’attrice Sandra Milo, vincitrice da pochi mesi del David di Donatello alla carriera. Sandra Milo ci offrirà un nuovo sguardo sul suo percorso politico, umano e della sua fortunata stagione cinematografica con autori come Fellini, Rossellini, Gregoretti e Risi.

Corto e a Capo – Premio Mario Puzo è sostenuto dalla Regione Campania e dalla Campania Film Commission e ha il patrocinio del Comune di Venticano, della Provincia di Avellino, del Consiglio regionale della Campania e dell’Ente Provinciale per il turismo di Avellino.

Prenotazioni, orari dei singoli eventi:

http://www.cortoeacapo.it/“