Gli eventi del weekend dal 20 al 22 agosto

Avellino – Luoghi, persone, cultura. Inizia oggi l’Avellino Summer Fest 2021, in programma dal 20 agosto al 25 settembre. Un cartellone ricco di eventi trasversali nel segno della valorizzazione del territorio e la promozione degli artisti locali.

La manifestazione interesserà diversi spazi e strutture del capoluogo, in un vero e proprio tour cittadino caratterizzato da eventi culturali di ogni tipo: lettura, musica, danza, teatro, cinema, sociale, spettacoli per bambini, fotografia, arte e scultura.

A causa delle disposizioni anti Covid-19 e nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini, per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione. L’accesso agli spettacoli è consentito solo con prenotazione di ingresso effettuata al n. 08251930524 dalle ore 9.30 – 13.00 e 15.30 – 18.30. Ogni partecipante dovrà essere munito di Green Pass e rispettare le regole sul distanziamento sociale. Di seguito gli eventi in programma nel weekend dal 20 al 22 agosto:

20 Agosto:

Musica – H 20.30 – Il Cervello & I Flussi di Coscienza – Mercatone

Teatro – H 21.00 – Il Colloquio – Piazzale Eliseo

Fotografia – Equilibrio Urbano – Villa Amendola

21 Agosto:

Teatro – H 20.00 – Dante per Tutti Inferno Canto XXVI Ulisse – Chiesa del Carmine

Musica – H 20.30 – Hopera – Frada Live – Mercatone

Musica – H 21.00 – Go Dex Quartet – Duomo

Fotografia – Equilibrio Urbano – Villa Amendola

22 Agosto:

Musica – H 20.30 – I Cantautorando – Pierpaolo Siano – Mercatone

Teatro – H 21.00 – Noi ci proviamo – Piazzale Eliseo

Fotografia – Equilibrio Urbano – Villa Amendola

Per consultare il programma completo dell’Avellino Summer Fest 2021 e restare sempre aggiornato visita i canali social media ufficiali: https://www.facebook.com/AvellinoSummerFest.