I termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati alle 23:59 del giorno 06/09/21

Avviso proroga termini

“I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Call for ideas – Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere con crowdfunding civico” sono prorogati alle ore 23.59 del giorno 06/09/2021.

Per la consultazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica, approvati con Decreto dirigenziale n. 191 del 09/07/2021, si rinvia al BURC n. 69 del 12/07/2021, consultabile on line sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it,

oppure al link : http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface ”