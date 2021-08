L'agevolazione riguarda le famiglie che si trovano in stato di bisogno e con un ISEE fino a 8.265,00 euro

Con deliberazione n. 110 della Giunta Comunale il Comune di Montella ha previsto un’agevolazione TARI a favore delle utenze domestiche disagiate.

In particolare, è stata prevista un’agevolazione di € 50,00 (da detrarre dagli importi per come indicati nel ruolo 2021) per le famiglie che si trovano in stato di bisogno ed in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, di un ISEE fino a 8.265,00 euro.

L’agevolazione è riconosciuta ad una sola utenza domestica, adibita ad abitazione principale, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare (intestatari dell’avviso di pagamento TARI) purché sia in regola con i pagamenti della TARI già emessi e scaduti e non si abbiano provvedimenti di accertamento in corso, salvo la regolarizzazione entro il termine di scadenza dell’avviso.

Per richiedere l’agevolazione va presentata istanza entro il 30.09.2021 tramite l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Ufficio tributi e scaricabile dal sito https://comune.montella.av.it/

All’istanza deve essere allegata idonea documentazione attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità.

La richiesta deve essere presentata inoltrando l’apposito modulo, debitamente sottoscritto e compilato in tutte le sue parti, con le seguenti modalità:

1 – PEC all’indirizzo protocollo.montella@asmepec.it

2 – Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del comune di Montella