Montella (Av) – Agevolazione TARI per attività economiche

Ne beneficeranno le attività che hanno subito chiusure/limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria

Con deliberazione n. 111 della Giunta Comunale l’Amministrazione ha previsto un’agevolazione del 25% del tributo comunale TARI per le attività economiche, con sede operativa nel comune di Montella, che abbiano subito una chiusura/limitazione della propria attività ed una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Le agevolazioni saranno riconosciute purché si sia in regola con i pagamenti della TARI già emessi e scaduti e non si abbiano provvedimenti di accertamento in corso, salvo la regolarizzazione entro il termine di scadenza dell’avviso.

Per richiedere le agevolazioni va presentata apposita istanza, entro e non oltre il 30.09.2021, utilizzando i moduli scaricabili sul sito http://www.comune.montella.av.it/.

All’istanza deve essere allegata idonea documentazione attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità e la stessa deve essere presentata inoltrando l’apposito modulo, debitamente sottoscritto e compilato in tutte le sue parti, con le seguenti modalità:

1. PEC all’indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it

2. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del comune di Montella