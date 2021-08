Venerdì 20 agosto alle ore 19 presso la Terrazza degli artisti "Dante... in Terrazza"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di “Dante… in Terrazza”:



“Nuovo appuntamento della rassegna Dante 700, per venerdì 20 agosto, alle ore 19,00, ancora presso la Terrazza degli Artisti, Via Provinciale 89, Manocalzati (Av) dal titolo “Dante… in Terrazza”, l’”Associazione Zenit 2000″ e “Per caso sulla piazzetta” presentano “Tra Classica, Tango e Cinema”, concerto del Duo Simone Giliberti, violino, Giovanni Masi, chitarra, musiche di Paganini, Piazzolla, Morricone, con la partecipazione di Tina Rigione

Presenta l’evento il M° Massimo Testa

Direzione artistica Tina Rigione & Massimo Testa