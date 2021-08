Il comune interessato è Sant'Angelo a Scala

Alto Calore, con apposito avviso, comunica che:

A causa di lavori sulla rete idrica, per la sostituzione di un riduttore di pressione in via San Marco del Comune di Sant’Angelo a Scala, il giorno 19 agosto p.v. potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

