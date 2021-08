Serata dedicata al contrasto della violenza di genere e alle donne afghane

Si tinge di rosso il teatro comunale di Lioni. Per la chiusura delle festività di Ferragosto il Comune e la Consulta delle donne di Lioni hanno voluto organizzare una serata speciale, nel nome di tutte le vittime di violenze e soprusi, con una dedica particolare per le donne afghane.

L’appuntamento è per giovedì 19 agosto alle ore 21 nella struttura teatrale di Piazza San Rocco.

Si inizia con la presentazione del libro della scrittrice e avvocatessa Emanuela Sica “Rosso Vdg-O Antologia sulla violenza di genere”, a seguire il monologo teatrale dell’attrice Eva Immediato “Voce di donna”. Il tutto accompagnato dalle note musicali del Maestro Antonio Gomena. All’evento prenderanno parte alcune delle autrici che hanno collaborato alla stesura del libro, direttamente impegnate nella lettura teatralizzata dei brani.

“Ringrazio la Consulta delle donne di Lioni per l’impegno di questi anni su temi importanti come la condizione di fragilità e debolezza che, ancora oggi, vive la donna – dichiara la vicesindaco Domenica Gallo -. Pandemia e lockdown hanno causato un aumento esponenziale di omicidi e violenze in ambito familiare, aggravato dalle poche denunce femminili. Inoltre l’isolamento, la convivenza forzata, l’impossibilità di sottrarsi materialmente alle violenze uscendo di casa e l’instabilità del periodo hanno reso le donne e i loro figli ancora più esposti alla violenza domestica”.

Secondo i dati del VII Rapporto Eures sul “Femminicidio in Italia”, il numero dei femminicidi familiari con vittime conviventi è salito più del 10,2% rispetto all’anno precedente e nel 2020, primo anno di convivenza con la pandemia, le richieste di aiuto al numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019.

«Crediamo, proprio alla luce di questi dati allarmanti, nella necessità di riflettere insieme sulle prepotenze e le cause che generano questa ferocia, portando avanti il nostro lavoro di sensibilizzazione verso l’effettiva parità di genere. La parità tra donne e uomini non è ancora una realtà fattiva, in quanto permangono disparità politiche, economiche e culturali significative che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo della piena partecipazione del genere femminile a tutti i livelli della vita professionale, sociale e politica in condizioni di pari dignità – continua l’assessore alle Pari opportunità -. Soltanto un lavoro di sinergia con le altre istituzioni territoriali, con le associazioni di volontariato, con le forze di polizia e i servizi sociali può permetterci di cogliere in anticipo i segnali di allarme che il contesto in cui viviamo ci indica e intervenire fattivamente sulle situazioni di disagio e malessere riscontrato. E’ un’azione di gruppo e di coordinamento che occorre realizzare e strutturare, per fornire un pieno supporto materiale alle vittime di tali violenze», conclude Gallo.