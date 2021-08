Azienda Ospedaliera Moscati – Pubblicati nuovi bandi

Entrambi i bandi sono riservati alle Vittime del dovere ed equiparati

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino indice due bandi di gara per la ricerca di personale. Nello specifico i bandi riguardano:

La copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Assistente Amministrativo riservato alle Vittime del dovere ed equiparati (Cat. C);

la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale (ctg. D) riservato alle Vittime del dovere ed equiparati.

Le domande di partecipazione ai concorso dovranno essere, pena esclusione, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al sito: https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it.

L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi”, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.

I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.