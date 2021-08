ANTI-PA, rimandato l’incontro di oggi con Francesca Sensini

L'evento verrà riprogrammato

La manifestazione ANTI-PA che si svolge nel territorio comunale di Fontanarosa (Av), tramite nota Facebook comunica che:

Intoppo (risolvibile) ad ANTI-PA: la prof.ssa Francesca Sensini purtroppo ha avuto un contrattempo e non potrà essere con noi, oggi pomeriggio, nella meravigliosa cornice de Il Cortiglio. Stiamo, però, provando a riprogrammare l’evento. Vi terremo aggiornati!

Nessun problema invece per l’incontro con l’attore, sceneggiatore e regista Angelo Orlando, che si svolgerà come da programma domani 18 agosto alle 19.00 presso via IV Novembre 44.