Ordinanza del Sindaco per consentire un continuo, efficiente e proficuo lavoro nella struttura

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Grottaminarda (AV):

“Prorogate al 31 dicembre 2021 le attività presso il Presidio Sanitario Intercomunale per la somministrazione dei vaccini. Ordinanza del Sindaco (la n. 17 del 16 agosto) per consentire una continua, efficiente e proficua attività del centro vaccinale presso la Sala Auditorium annessa alla Seconda Università Federico II situata all’interno della struttura sita alla via Carpignano.

Il provvedimento alla luce del Decreto legge 23/07/2021 n. 105, con cui il Governo Centrale proroga le misure emergenziali da Covid-19 a tutto il 31/12/2021 ed al fine di consentire una rapida ed efficace copertura vaccinale soprattutto ai ragazzi che frequenteranno le attività didattiche in presenza con presumibile inizio nella seconda metà del prossimo mese. “