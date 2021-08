Le funzioni in piazza XVI Marzo nei giorni 21 e 22 agosto, solitamente dedicati al Festone

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Grottaminarda:

“Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 12 agosto 2021, l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda in sintonia con il Parroco Don Rosario Paoletti, ha stabilito di organizzare la celebrazione delle Sante Messe nei due giorni 21 e 22 agosto solitamente dedicati al “Festone”, in piazza XVI Marzo, predisponendo palco e sedie, affinchè i fedeli possano assistere alle Sante Messe negli spazi più consoni ed in maniera distanziata.

Per questo momento religioso che rappresenta il clou dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, San Rocco e San Tommaso, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, i Volontari del Festone ed il Comune di Grottaminarda, hanno inteso, così come per l’anno scorso, mantenere viva la tradizione ultracentenaria che è nel cuore della Comunità di Grottaminarda, nella semplicità e nell’essenzialità visto il perdurare della pandemia che impone di evitare festeggiamenti e finanche le processioni che pure rappresentavano un’occasione importante.

Queste celebrazioni all’aperto, in piazza XVI Marzo, non lontano dal Monumento ai Caduti per i quali sarà deposta una corona, rappresentano un momento di aggregazione intorno al vero significato della festa che è un significato soprattutto di fede ma anche “culturale” ad ampio raggio. Culturale inteso in senso antropologico, dalle cose più semplici della vita, delle tradizioni, fino all’arte, alla musica, alla letteratura. Dunque un ritrovarsi insieme nei valori fondamentali, per riuscire sempre a coniugare i valori dell’essere cristiani e dell’essere italiani, per il progresso dell’Umanità.”