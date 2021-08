L'iniziativa ha lo scopo di non far calare l'attenzione al mondo delle carceri

“Il Garante provinciale Carlo Mele e la responsabile dell’Osservatorio carceri Avv. Giovanna Perna domani 15 agosto alle ore 10,30 faranno visita nel carcere di Bellizzi Irpino accolti dal direttore Dr. Paolo Pastena.

L’iniziativa ha lo scopo di non far calare l’attenzione al mondo delle carceri e di evidenziare le criticità vissute all’interno dovute anche all’emergenza sanitaria; sarà anche l’occasione per parlare della programmazione delle attività rieducative e trattamentali.”